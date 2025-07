Premio Strega Giuli non sarà alla finale | Da Amico sono diventato Nemico della domenica

Alessandro Giuli, figura di spicco nel panorama culturale italiano, ha fatto un annuncio che ha sorpreso gli appassionati del Premio Strega: non parteciperà alla finalissima del 3 luglio a Roma. La sua assenza, motivata da ragioni istituzionali e di comunicazione, apre una riflessione sulle dinamiche tra cultura e politica e il ruolo degli amici nella scena letteraria italiana. Un episodio che certamente farà discutere e stimolare nuove considerazioni sul rapporto tra potere e cultura.

Alessandro Giuli non parteciperà alla finale del Premio Strega, in programma il 3 luglio a Roma. Lo ha annunciato lo stesso ministro della Cultura, spiegando i motivi all’ Adnkronos. Ha affermato: «Sì, sono stato invitato alla serata della premiazione. Ma a differenza del passato, dalla Fondazione Bellonci non ho più ricevuto alcun segnale, né un libro candidato, dopo la mia nomina a ministro della Cultura. Forse come ministro, da Amico della domenica, sono diventato Nemico della domenica». Una polemica che si chiuderà con la mancata partecipazione del ministro: «Non sarò presente dunque. Ho fissato un viaggio in Germania per un incontro con il ministro della Cultura tedesco». 🔗 Leggi su Lettera43.it