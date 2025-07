Mia moglie Paola Clemente morta di fatica non ha avuto giustizia | il lavoro uccide ma nessuno paga

La storia di Paola Clemente, vittima di un sistema che sembra ignorare il valore della vita dei lavoratori, è un doloroso monito. Stefano Arcuri, il suo vedovo, denuncia con amarezza come la giustizia sembri sopita mentre i campi continuano a essere teatro di ingiustizie. È ora di aprire gli occhi e affrontare con coraggio la realtà: il lavoro può uccidere, ma nessuno dovrebbe pagarne il prezzo senza risposte e giustizia.

Stefano Arcuri è il vedovo della donna stroncata nei campi di Andria a 49 anni nel 2015: i due processi, per caporalato e per omicidio, si avviano alla prescrizione. “Pensavo non fosse morta invano, mi sbagliavo: basta andare nei campi e vedere quello che accade”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - “Mia moglie Paola Clemente morta di fatica non ha avuto giustizia: il lavoro uccide ma nessuno paga”

Dalla morte di Paola Clemente, dichiara con amarezza Stefano, non è cambiato nulla. «Ma si potrebbe fare molto»

