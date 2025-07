Kiko Casilla racconta la munificenza di Ronaldo | Un superuomo Regalò a tutti iPhone e Apple Watch

Kiko Casilla rivela la generosità di Cristiano Ronaldo, il superuomo che ha lasciato il segno al Real Madrid. Durante i tre anni e mezzo accanto a Ronaldo, Casilla ha vissuto momenti unici, tra cui gesti di incredibile munificenza come regalare i più desiderati gadget Apple. Scopri come il portiere ricorda con affetto il suo ex compagno e le sue imprese fuori dal campo. Continua a leggere per scoprire l'incredibile lato umanitario di Ronaldo.

Kiko Casilla è stato per tre anni e mezzo il portiere di riserva del Real Madrid. Casilla ha avuto modo di giocare anche con Cristiano Ronaldo, che ha incensato ricordando alcuni episodi del passato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

