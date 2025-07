Precariato docenti Pacifico Anief | L’86% dei supplenti over 45 conferma il fallimento del sistema di reclutamento serve il doppio canale

Il precariato docente in Italia continua a rappresentare una ferita aperta nel sistema educativo. I numeri dell’anno scolastico 2023/24, con ben 86mila supplenti over 45 su 232mila, evidenziano un fallimento strutturale nel reclutamento. È urgente aprire nuovi canali per garantire stabilità e qualità alla scuola pubblica. Solo così si potrà rispondere alle esigenze di un’Italia che investe nel futuro dei propri studenti.

I numeri del precariato scolastico fotografano una realtà allarmante: su 232mila supplenti annuali nell'anno scolastico 202324, ben 86mila hanno più di 45 anni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: precariato - supplenti - docenti - pacifico

Il precariato scolastico torna al centro del dibattito parlamentare. Dalla prossima settimana inizierà l’esame in VII Commissione del Senato del disegno di legge, presentato dalla senatrice Carmela Bucalo, vice coordinatrice del dipartimento Istruzione di Fratell Vai su Facebook

Precariato docenti, Pacifico (Anief): L'86% dei supplenti over 45 conferma il fallimento del sistema di reclutamento, serve il doppio canale; SCUOLA - Domani sciopero nazionale Anief: stop a precarietà, discriminazione e abuso dei contratti. Il presidente Pacifico: prima di tutto dignità e rispetto per mezzo milione di supplenti con oltre 3 anni di servizio già svolto; Docenti idonei e precari con 36 mesi svolti, nuove regole per assumerli e indennità in arrivo? Pacifico (Anief): è ora di cambiare - INTERVISTA.

62mila docenti precari hanno un’età compresa tra i 45 e i 54 anni. Tutti i dati per fascia d’età e confronto con i docenti di ruolo - Nel quadro dell’anno scolastico 2023/24, il personale docente inserito stabilmente nell’organico si concentra prevalentemente nelle fasce d’età più alte. Si legge su orizzontescuola.it

Scuola, Anief: "Carta Docente ai precari con contratto al 31 agosto, il ministero dice sì" - Il sindacato: "Tutti i vincitori di sentenza riceveranno i soldi ma la battaglia continua per educatori e altri supplenti" ... Scrive teleborsa.it