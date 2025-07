Felipe Melo chiama Calhanoglu | Vieni al Galatasaray fratello forza…

Felipe Melo fa un appello diretto a Hakan Calhanoglu: "Vieni al Galatasaray, fratello, forza!" L'ex centrocampista brasiliano, legato sia all’Inter che al club turco, invita il suo amico e ex compagno di squadra a considerare il ritorno in Turchia. Un gesto che scuote le ambizioni di mercato e accende il dibattito sul futuro del fantasista nerazzurro. La decisione di Calhanoglu potrebbe davvero prendere una svolta inaspettata.

