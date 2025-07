Fiorentina torna Pioli in panchina | la data dell’arrivo al Viola Park

Dopo aver concluso la sua esperienza all’Al-Nassr, Stefano Pioli si prepara a tornare sulla panchina della Fiorentina. L’attesa è finita: il suo ritorno al Viola Park segna una nuova era per i tifosi toscani, pronti a vivere emozioni intense sotto la guida di un allenatore già amato e stimato. La data ufficiale dell’arrivo di Pioli si avvicina: il futuro della Fiorentina si fa sempre più brillante e promettente.

Stefano Pioli, che ha appena risolto il suo contratto con l'Al-Nassr, si appresta a diventare, ancora una volta, allenatore della Fiorentina. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Fiorentina, torna Pioli in panchina: la data dell’arrivo al Viola Park

In questa notizia si parla di: fiorentina - pioli - torna - panchina

Fiorentina, bozza d’intesa con Pioli: pronti contratto e stipendio per il ritorno | Primapagina - Fiorentina e Stefano Pioli sono pronti a riabbracciarsi: una bozza d’intesa lascia presagire un ritorno imminente, con contratto e stipendio già stabiliti.

Translate postUfficiale la separazione tra Stefano Pioli e l’Al Nassr Il tecnico italiano è pronto a tornare in #SerieAEnilive Lo attende la panchina della Fiorentina ? #Pioli #AlNassr #Fiorentina #DAZN Vai su X

Si torna sempre dove si è stati bene: Stefano Pioli è pronto a dire sì alla Fiorentina ? Il suo nome era subito circolato per la panchina della Nazionale italiana dopo l’esonero di Luciano Spalletti. Ma per il tecnico parmigiano la parola data vale molto, soprattut Vai su Facebook

Pioli pronto a riprendersi la Fiorentina: nuovi scenari a centrocampo e strategie di mercato; Stefano Pioli, chi è il favorito per la panchina da c.t. della Nazionale dopo l'esonero di Spalletti; Fiorentina: Pioli vicino al ritorno sulla panchina viola.

Fiorentina, l'attesa per Pioli sta per finire. Ecco quando arriverà a Firenze - Scadono domani i sei mesi e un giorno necessari al prossimo tecnico viola per beneficiare del regime fiscale arabo. Da calciomercato.com

Fiorentina, c’è il piano Pioli bis - bis, seconda volta sulla panchina della Fiorentina per il tecnico parmigiano in un ritorno tutt’altro che banale. msn.com scrive