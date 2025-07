Inizia l’Europeo di calcio Femminile | le gare della prima giornata

L’attesa è finita: questa sera prende il via l’UEFA Women’s EURO 2025, la 14ª edizione del prestigioso campionato europeo di calcio femminile in Svizzera. Un torneo che promette emozioni, talento e sorprese, attirando appassionati da tutto il continente. Rimani con noi per vivere ogni momento di questa avventura sportiva, seguendo le nostre dirette e contenuti esclusivi su Sportface Tv. Non perdere neanche un secondo di questa straordinaria manifestazione!

Al via questa sera UEFA Women's EURO 2025, 14esima edizione dell'Europeo di calcio Femminile, in programma in Svizzera dal 2 al 27 luglio. La cerimonia di apertura si svolgerà in occasione della gara tra la selezione di casa e la Norvegia, in campo alle ore 21.

Inizia l'Europeo Femminile: si parte alle 18 con Islanda-Finlandia, alle 21 la Svizzera padrona di casa sfida la Norvegia - Nazionale A Femminile La cerimonia di apertura, che celebra i maestosi paesaggi montani della Svizzera e il viaggio nelle emozioni del calcio, si svolgerà in occasione della gara delle elvetiche, in c ... Scrive informazione.it

Europei femminili di calcio in Svizzera 2025, si comincia oggi: calendario delle partite e guida completa - Dal 2 al 27 luglio si terranno gli Europei femminili di calcio in Svizzera 2025: ecco tutti i gironi, le date delle partite in programma ... Lo riporta vogue.it