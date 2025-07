Chi è il vero assassino non Dassilva Pierina Paganelli chi ha parlato nelle ultime ore

L'intricata vicenda dell'omicidio di Pierina Paganelli si infittisce di nuovi dettagli, alimentando il mistero su chi sia realmente l'autore del delitto. Le recenti dichiarazioni di Ezio Denti, investigatore privato, mettono in discussione la pista più battuta dagli inquirenti, quella legata a Louis Dassilva. Con parole ferme e un impegno pubblico, Denti insiste sulla sua convinzione: il vero assassino potrebbe essere qualcun altro. Ma chi è davvero?

L’inchiesta sull’omicidio di Pierina Paganelli si arricchisce di un nuovo capitolo, segnato dalle dichiarazioni di Ezio Denti, l’investigatore privato da mesi impegnato a smentire una delle piste piĂą battute dagli inquirenti: quella del movente passionale legato a Louis Dassilva. Con parole nette e con un’esposizione pubblica che si affianca all’azione formale in procura, Denti ha ribadito la sua convinzione: non ci sarebbe stato alcun sentimento amoroso tra Dassilva e Manuela Bianchi, e quindi nessuna ragione che potesse spingere l’uomo a uccidere la suocera della donna con 29 coltellate. >> L’annuncio di papa Leone XIV scuote il mondo: “Cosa sta succedendo” L’investigatore, intervenuto anche a “Pomeriggio 5”, ha raccontato di aver richiesto piĂą volte di essere ascoltato dai magistrati, ma di aver dovuto presentare un esposto per essere finalmente convocato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: dassilva - pierina - paganelli - vero

Delitto Pierina, svolta vicina: la Procura conclude le indagini. Manifestazione per Dassilva: “Liberatelo” - Rimini si prepara a vivere una giornata di intensa mobilitazione il 12 maggio 2025, con cittadini che si radunano davanti al tribunale per sostenere Louis Dassilva.

Si deciderĂ il 7 luglio se Louis Dassilva dovrĂ essere processato per l'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa con 29 coltellate la sera del 3 ottobre 2023 al rientro da un incontro al tempio dei testimoni di Geova, a Rimini. Il gup ha sciolto la riserva su a Vai su Facebook

Omicidio Pierina Paganelli, la Procura di Rimini ha chiesto il rinvio a giudizio per Louis Dassilva Vai su X

Omicidio di Pierina Paganelli, la versione dell'investigatore privato Ezio Denti che scagiona Louis Dassilva; Omicidio Pierina Paganelli, L’ACCUSA CHOC di Valeria Bartolucci: Louis incastrato perché nero? “L'appartenenza raziale è uno svantaggio. Il non essere bianco ha il suo peso”. Mentre Dassilva inizia un nuovo sciopero della fame: è vittima di un errore?; Omicidio premeditato, ecco perché “Dassilva tese un agguato a Pierina”.

Omicidio di Pierina Paganelli, la versione dell'investigatore privato Ezio Denti che scagiona Louis Dassilva - Ezio Denti è convinto: per l'investigatore, Louis Dassilva non sarebbe l'autore dell'omicidio di Pierina Paganelli. Come scrive virgilio.it

Omicidio Pierina Paganelli, Ezio Denti ai pm/ “Louis Dassilva? Movente di Loris Bianchi più forte. Mi disse…” - Per Denti è da escludere il movente passionale, che ritiene inconsistente, e quindi il coinvolgimento di Dassilva, perché non aveva motivo di uccidere Pierina Paganelli, visto che non aveva intenzione ... Si legge su ilsussidiario.net