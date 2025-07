Vlahovic nella bufera social | like a Bellingham dopo Juve-Real scatena i tifosiVlahovic nella buferaVlahovic nella bufera social | like a Bellingham dopo Juve-Real scatena i tifosi

Dusan Vlahovic si ritrova al centro di una vera e propria bufera social, dopo aver messo un like su Instagram a un post di Jude Bellingham, il protagonista della vittoria del Real Madrid contro la Juventus. Un gesto che ha acceso gli animi dei tifosi bianconeri, indignati per questa scelta dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club 2025. La rete si infiamma, e la polemica è destinata a non placarsi.

Dusan Vlahovic finisce al centro delle polemiche tra i tifosi della Juventus per un gesto social che non è passato inosservato. Dopo l'eliminazione della Juve dal Mondiale per Club 2025 per mano del Real Madrid, l'attaccante serbo ha messo un like su Instagram a un post di Jude Bellingham, centrocampista dei Blancos, scatenando l'indignazione dei sostenitori bianconeri. Il post di Bellingham, pubblicato dopo la vittoria per 1-0 contro la squadra di Torino, celebrava il passaggio del Real ai quarti di finale del torneo: "Next stop: i quarti di finale. Gran vittoria" – ha scritto il centrocampista inglese.

