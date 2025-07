Juve-Yildiz rinnovo in vista | il 10 bianconero verso il 2030

una vera e propria svolta. Dopo aver dimostrato di avere tutte le carte in regola per diventare una stella, Yildiz si appresta a firmare un accordo che lo legherà alla Juventus fino al 2030. Un segnale forte di fiducia e ambizione, che sottolinea come la Vecchia Signora punti sui giovani talenti per scrivere un nuovo capitolo di successi e rinascita.

L’eliminazione al Mondiale per Club brucia ancora, ma la Juventus guarda già avanti. E lo fa con una mossa che vale più di un acquisto. Mentre i riflettori del mercato estivo restano puntati su nuovi nomi, la priorità a Torino si chiama Kenan Yildiz. Il talento turco, classe 2005, è destinato a diventare l’uomo-simbolo del nuovo corso bianconero. E proprio in queste ore, la società sta chiudendo il cerchio su un rinnovo che ha il sapore di un’investitura. Rinnovo fino al 2030, Yildiz al centro del progetto. I contatti con l’entourage del giocatore si sono intensificati subito dopo il ritorno dalla competizione internazionale. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juve-Yildiz, rinnovo in vista: il 10 bianconero verso il 2030

In questa notizia si parla di: yildiz - juve - rinnovo - vista

Intreccio Inter-Juve: Bastoni e non Yildiz, addio Serie A - Alessandro Bastoni e Kenan Yildiz si trovano al centro di un intreccio di mercato che coinvolge anche Milan e Atalanta.

Il futuro di Kenan Yildiz? La Juve non ha dubbi: vuole blindare il suo numero 10! Rinnovo in vista per il talento turco, a suon di milioni. #juve #juventusnews24 #Yildiz #Juventus #Calciomercato #rinnovoyildiz Vai su X

Kenan Yildiz alla ‘Gazzetta dello Sport’: “Sono alla Juve per vincere tutto. Del Piero dopo le partite mi scrive spingendomi a fare sempre meglio. Rinnovo fino al 2030? Non parlo di soldi... Allegri? Gli sono molto grato per quello che ha fatto per me e anche per Vai su Facebook

Yildiz, Juventus in pressing per il rinnovo: nuovi contatti, le ultime; Juve, quanto vale ora Yildiz? La crescita è esponenziale, firmerà un rinnovo fino al 2030; Kenan Yildiz unico punto fermo della Juventus: la strategia bianconera per blindare il numero 10, durata e cifre del rinnovo.

Yildiz, Juventus in pressing per il rinnovo: nuovi contatti, le ultime - Dopo aver chiuso nella notte per l'acquisto di Jonathan David, la Juventus fresca di eliminazione dal Mondiale per Club è già al lavoro per raggiungere. Secondo ilbianconero.com

Juventus, procedono in modo positivo i dialoghi per il rinnovo di Yildiz - La Juventus è al lavoro per il rinnovo di Kenan Yildiz come spiegato da Matteo Moretto: “La società è entusiasta della sua voglia” ... Da it.blastingnews.com