a decratre il vincitore il pubblico e la giuria composta da elio serena brancale e rosa chemical

Siamo pronti alla grande svolta: questa sera alle 21.30 su NOVE e in streaming su discovery+ si accendono le luci sulla finale di Like a Star! Con la conduzione di Amadeus e una giuria di stelle composta da Elio, Serena Brancale e Rosa Chemical, il talento più brillante verrà finalmente svelato. Chi si aggiudicherà il titolo e il sogno di emergere nel mondo dello spettacolo? La risposta tra pochi istanti, ma una cosa è certa: la sfida promette emozioni indimenticabili.

C i siamo. È tutto pronto per la finale di Like a Star questa sera alle 21.30 sul NOVE e in streaming su discovery+. Il talent condotto da Amadeus – con i giurati Elio, Serena Brancale e Rosa Chemical – giunge così a conclusione: stasera verrà proclamato il vincitore della prima edizione. E chissà se, visti gli ascolti non esaltanti, rivedremo il programma (e Amadeus) nei palinsesti della prossima stagione tv.