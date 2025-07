Azzone a Bruxelles incontra Fitto sulle sfide delle Fondazioni

Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo e Acri, ha fatto una visita lampo a Bruxelles per discutere le sfide delle fondazioni con figure chiave dell'Unione Europea. In incontri riservati con il vicepresidente esecutivo Raffaele Fitto, il capo della Direzione Digital Roberto Viola e l'ambasciatore italiano Vincenzo Celeste, si sono esplorate strategie innovative per rafforzare il ruolo delle fondazioni in un contesto sempre pi√Ļ digitale e globalizzato. I colloqui hanno consentito di approfondire possibili modalit√† per sviluppare in modo sinergico con la politica...

Visita lampo di Giovanni Azzone a Bruxelles per alcuni incontri istituzionali riservati. Il presidente di Fondazione Cariplo e Acri ha incontrato, tra gli altri, il vicepresidente esecutivo della Commissione Raffaele Fitto, il capo della Direzione generale Digital Roberto Viola e l'ambasciatore italiano presso l'Ue Vincenzo Celeste. I colloqui hanno consentito di approfondire possibili modalit√† per sviluppare in modo sinergico con la politica comunitaria alcuni interventi su cui opera Acri, dalle politiche territoriali all' alfabetizzazione digitale. Una specifica attenzione √® stata dedicata al percorso, avviato all'inizio di quest'anno da Fondazione Cariplo, per dare contenuto alle cosiddette 'sfide di mandato' sulle quali la Fondazione ha investito 60 milioni di euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Azzone a Bruxelles, incontra Fitto sulle sfide delle Fondazioni

