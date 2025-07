Panama lento ritorno alla normalità dopo la sospensione di Internet e dei diritti costituzionali

Dopo due mesi di proteste tumultuose, Panama si trova ora in un difficile cammino verso la normalità, segnato da una sospensione senza precedenti dei diritti civili e delle comunicazioni. La crisi ha acceso un dibattito acceso sulla stabilità democratica e sulla tutela delle libertà fondamentali. Mentre il paese cerca di riprendere fiato, resta importante monitorare da vicino gli sviluppi e le risposte della società civile. La ripresa è solo l'inizio di un percorso complesso e incerto.

Due mesi di proteste antigovernative a Panama sono giunte a un punto di rottura. È parso essere un punto di non ritorno, ma ora le cose paiono tornare lentamente alla normalità dopo un'ultima settimana molto pericolosa. Le autorità hanno infatti sospeso non solo le telecomunicazioni e la connessione Internet, ma acnhe i diritti costituzionali dei cittadini nella provincia di Bocas del Toro. Sospensione dei diritti civili. Il 20 giugno il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, come da articolo 55 della Costituzione, sospendendo i diritti costituzionali nella provincia di Bocas del Toro.