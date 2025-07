' Microsoft taglia 9.000 posti di lavoro'

Microsoft annuncia una nuova riduzione di 9.000 posti di lavoro, meno del 4% del totale, come parte della sua strategia per ottimizzare i costi e garantirsi un futuro competitivo. Dopo la prima ondata di tagli, questa seconda fase riflette l’impegno dell’azienda nell’adattarsi ai mercati in evoluzione. Un passo deciso verso un futuro più sostenibile e innovativo, dimostrando che anche i giganti della tecnologia sanno reinventarsi per rimanere al vertice.

Microsoft taglia 9.000 posti di lavoro, meno del 4% del totale. Lo riporta l'agenzia Bloomberg. "Continuiamo ad adottare i cambiamenti necessari per posizionare al meglio la società per il successo", ha detto un portavoce. per Microsoft è la seconda ondata di tagli decisa quest'anno per tenere sotto controllo i costi.

Microsoft taglia oltre 6mila posti nel mondo. Pesano gli investimenti nei data center per l'AI - Microsoft annuncia il taglio di oltre 6.000 posti di lavoro, pari al 3% della sua forza lavoro globale.

Microsoft continua a tagliare. Dopo i licenziamenti del 3% dell'intera forza lavoro, arrivano altri 305 esuberi nel campus di Redmond. Non parliamo di una Startup in crisi, ma di una delle aziende più ricche al mondo.

Microsoft taglia ancora posti di lavoro in Xbox - Secondo quanto riportato dalla stampa estera, in Microsoft ci si prepara alla quarta ondata di licenziamenti in 18 mesi per la divisione Xbox