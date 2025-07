‘Non riusciva a respirare’ | bimba mangia brioche al pistacchio e si sente male | momenti di panico a Lido Estensi

Un semplice momento di relax al mare si è trasformato in un incubo a Lido Estensi, quando una bambina di appena un anno e mezzo ha accusato difficoltà respiratorie dopo aver mangiato una brioche al pistacchio. La scena, carica di tensione e panico, ci ricorda quanto sia importante essere sempre pronti ad affrontare emergenze improvvise. Ecco cosa è successo e come si sono mossi i genitori per salvare la piccola.

Una colazione che si trasforma in incubo. Una giornata al mare, la spensieratezza di una colazione con mamma e papà, poi il panico. Una bambina di appena un anno e mezzo ha vissuto attimi drammatici al Bagno Sayonara di Lido Estensi ( Ferrara), dopo aver assaggiato una brioche alla crema di pistacchio. Quello che doveva essere un momento sereno si è trasformato in una corsa contro il tempo. La piccola ha cominciato a mostrare segni preoccupanti pochi istanti dopo aver ingerito il dolce: macchie su viso e braccia, difficoltà respiratorie, pallore improvviso. I titolari dello stabilimento, notando immediatamente la gravità della situazione, hanno chiamato il 118.

