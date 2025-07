Spagna 2 morti in incendio in Catalogna | le immagini del maxi rogo

Un tragico incendio in Catalogna ha causato la perdita di due vite e devastato oltre 6.500 ettari di territorio nella zona di Segarra. Le fiamme, alimentate dall’ondata di caldo estremo, hanno spinto le autorità a mettere in isolamento 20.000 residenti. Le immagini del maxi rogo rimbombano nelle cronache, ricordandoci quanto la natura possa essere imprevedibile e pericolosa, e sottolineando l’urgenza di interventi efficaci per proteggere vite e territori.

Due persone sono morte in Spagna negli incendi scoppiati nella zona di Segarra, nella provincia di Lleida, in Catalogna, che hanno bruciato oltre 6.500 ettari e hanno portato la Protezione civile a confinare a casa 20mila residenti. I roghi giungono in un momento in cui la Catalogna affronta una forte ondata di caldo. Le due vittime sono morte a Cosco’ e, secondo quanto riporta El Pais, si tratta del proprietario di una fattoria e di un lavoratore. Il giornale, citando fonti vicine al caso, riferisce che i due hanno provato con un veicolo a fuggire dalla zona in fiamme, ma sono rimasti bloccati e hanno proseguito a piedi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Spagna, 2 morti in incendio in Catalogna: le immagini del maxi rogo

In questa notizia si parla di: catalogna - spagna - morti - incendio

LIVE F1, GP Spagna 2025 in DIRETTA: tra poco le qualifiche in Catalogna, Ferrari punta alla seconda fila - Siamo in attesa delle qualifiche del GP di Spagna 2025, un momento cruciale per la Ferrari che punta alla seconda fila! Il gran caldo a Barcellona sarà determinante nella gestione delle gomme: in questo clima torrido, ogni dettaglio conta.

Spagna / Incendio a Torrefeta: due morti, 10 mila residenti chiusi in casa, 5 mila ettari bruciati #incendio #Catalogna #torrefeta Vai su X

L'incendio è stato alimentato da forti raffiche di vento e dalle elevate temperature Vai su Facebook

Spagna, due morti in un vasto incendio. In 20mila chiusi in casa; Spagna, la Catalogna a fuoco: due morti e 14mila persone costrette a chiudersi in casa; Spagna, 2 morti in incendio in Catalogna: le immagini del maxi rogo.

Spagna, due morti in un vasto incendio in Catalogna - Il rogo, alimentato da forti raffiche di vento e dalle elevate temperature, ha già bruciato circa ... Segnala tg24.sky.it

Due morti in un vasto incendio in Spagna, migliaia chiusi in casa. Le immagini aeree del rogo - La Protezione civile ha imposto il confinamento in nove comuni catalani colpiti dal denso fumo ... Da msn.com