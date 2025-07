Effetto Cattaneo su Enel Bloomberg promuove l’amministratore delegato | con lui alla guida il titolo ha guadagnato il 35%

Chi ha investito in Enel durante il mandato di Flavio Cattaneo ha visto un ritorno significativo: l'azienda, secondo Bloomberg, ha guadagnato il 35%, raggiungendo una capitalizzazione di 83,2 miliardi di euro. Questo risultato sottolinea come la leadership strategica possa dare impulso al valore di mercato di un gigante dell’energia, posizionando Cattaneo come uno degli amministratori delegati più efficaci nel panorama italiano e internazionale. In conclusione, la sua gestione rappresenta un esempio di successo e visione futura.

Bloomberg promuove l’operato di Flavio Cattaneo, da due anni amministratore delegato di Enel. L’agenzia di stampa statunitense – nella sua analisi sull’impatto dei ceo da quando sono in carica alla guida delle principali aziende quotate – ha calcolato che, nel corso del mandato di Cattaneo, Enel abbia registrato un incremento del 35% del proprio valore di mercato, raggiungendo una capitalizzazione di 83,2 miliardi di euro. In altre parole, chi avesse investito 1.000 euro a maggio 2023, al momento dell’insediamento dell’amministratore delegato, oggi avrebbe in portafoglio un controvalore, al netto anche del reinvestimento dei dividendi lordi, di 1. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - “Effetto Cattaneo” su Enel, Bloomberg promuove l’amministratore delegato: con lui alla guida il titolo ha guadagnato il 35%

