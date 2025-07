Premio Strega il ministro Giuli assente alla finale Forse da amico della domenica sono diventato nemico

Il Premio Strega, simbolo indiscusso della letteratura italiana, si prepara alla grande finale senza il suo principale protagonista. Il ministro Giuli, che avrebbe dovuto presenziare, sarà in Germania per un impegno ufficiale, lasciando spazio a un dibattito che diventa sempre più acceso tra chi vede in questa assenza un distacco dalle radici culturali e chi, invece, comprende le priorità di un rappresentante delle istituzioni. La domanda che serpeggia è: può l’amicizia diventare un nemico?

Roma, 2 luglio 2025 – Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, non sarà tra i presenti alla cerimonia finale del Premio Strega, in programma giovedì 3 luglio al Ninfeo di Villa Giulia a Roma. Il motivo? Un viaggio istituzionale in Germania di due giorni, 3 e 4 luglio, dove incontrerà il ministro della Cultura tedesco. "Sono stato sì invitato alla serata della premiazione - ha spiegato Giuli all'Adnkronos che lo ha interpellato a tal proposito - ma a differenza del passato, dalla Fondazione Bellonci non ho più ricevuto alcun segnale, né un libro candidato, dopo la mia nomina a Ministro della Cultura.

