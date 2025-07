Chi l’ha visto di Federica Sciarelli stasera su Rai 3 | anticipazioni scomparsi e casi della puntata di mercoledì 2 luglio 2025

Stasera su Rai 3, torna uno dei programmi più seguiti e apprezzati: “Chi l’ha visto” con Federica Sciarelli. Appuntamento imperdibile per chi desidera restare aggiornato sui casi di cronaca nera e le persone scomparse, tra racconti recenti e storie del passato. La giornalista e la sua squadra sono pronti a immergersi in avvincenti ricostruzioni e aggiornamenti esclusivi. Non perdete le anticipazioni sulla puntata di questa sera, mercoledì 2 luglio 2025.

Torna l’appuntamento con “ Chi l’ha visto “, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse presentato da Federica Sciarelli in prima serata su Rai3. La conduttrice e giornalista con tutta la sua squadra è pronta a raccontare e ricostruire alcuni casi di cronaca nera recente e del passato. Ecco i temi al centro della prima puntata di stasera, mercoledì 2 luglio 2025. Chi l’ha visto stasera su Rai 3: le anticipazioni di mercoledì 2 luglio 2025. Stasera, mercoledì 2 luglio 2025 dalle ore 21.20 torna l’appuntamento con “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui oramai si sono perse le tracce. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Chi l’ha visto di Federica Sciarelli, stasera su Rai 3: anticipazioni, scomparsi e casi della puntata di mercoledì 2 luglio 2025

In questa notizia si parla di: casi - visto - federica - sciarelli

Chi l’ha visto di Federica Sciarelli, stasera su Rai 3: anticipazioni, scomparsi e casi della puntata di mercoledì 14 maggio 2025 - Questa sera, mercoledì 14 maggio 2025, "Chi l'ha visto" di Federica Sciarelli torna in prima serata su Rai3, per trattare nuovi e intriganti casi di persone scomparse.

Chi l’ha visto?, i casi del 25 giugno 2025 Federica Sciarelli torna sul duplice omicidio di Villa Pamphili con le testimonianze inedite della madre di Anastasia. Ecco tutti i casi della puntata Vai su Facebook

Chi l'ha visto?: Le parole della conduttrice Federica Sciarelli, ecco cosa potrebbe accadere nelle prossime stagioni; Federica Sciarelli: «Non mi sono sposata perché quel “finché morte non ci separi” non mi piace. Dopo di me Chi l'ha visto? lo condurrà una delle mie inviate, anche se sarà difficile lasciarlo andare; Quando finisce Chi l’ha visto 2025 per la pausa estiva, la data dell’ultima puntata con Federica Sciarelli.

Garlasco, l'impronta sulla cornetta del telefono: è dell'assassino che riattacca o di Chiara Poggi che cercava aiuto? Stasera il caso a Chi l'ha visto - l’unico DNA ritrovato nel contenuto della spazzatura è quello di Stasi sulla cannuccia di una bibita. Secondo msn.com

Stasera su Rai 3: Federica Sciarelli affronta il drammatico caso di Anastasia e altri misteri - " su Rai 3, condotta da Federica Sciarelli, indaga la morte di Anastasia e Andromeda a Villa Pamphili, con testimonianze sulla relazione tossica con Francis Kaufman. Segnala ecodelcinema.com