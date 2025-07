Caldo oggi protocollo emergenze sul lavoro Due morti in Sardegna per malore LIVE

L'ondata di caldo africano sta mettendo a dura prova le nostre città, con 18 località bollino rosso e due tragici decessi in Sardegna causati da malore sul lavoro. Per proteggere i lavoratori, oggi si firma un importante protocollo tra ministero, imprese e sindacati, puntando su nuove misure per affrontare il rischio estremo. La sfida del caldo, anche in Europa, richiede azioni immediate e condivise, perché la sicurezza viene prima di tutto.

L'ondata di calore, provocata dall'anticiclone africano, in alcune zone è accompagnata da forti piogge. Sono 18, da nord a sud, le città da bollino rosso per le alte temperature. Oggi è in programma la firma del protocollo quadro tra ministero del Lavoro, imprese e sindacati per contenere i rischi sul lavoro con il termometro rovente: previsti cig, indumenti e orari specifici. Allarme caldo anche in Europa.

Caldo senza tregua, oggi bollino rosso in 18 città con temperature oltre 40 gradi, attesa firma protocollo per "emergenze climatiche" sul lavoro Vai su X

Oggi pomeriggio è attesa la firma tra il ministero del Lavoro, imprese e sindacati del protocollo per “l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro” Vai su Facebook

