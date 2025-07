Emergenza caldo bonus ai rider in base alle temperature La Cgil | Incentivo pericoloso

L'emergenza caldo si presenta come una sfida crescente per i rider di Glovo, con bonus economici legati alle temperature che sollevano più di qualche interrogativo. La Nidil Cgil denuncia un messaggio implicito: trasformare un pericolo per la salute in un incentivo economico rischia di essere pericoloso e controproducente. È urgente trovare soluzioni che tutelino davvero i lavoratori, senza confondere sicurezza e profitto.

Bonus economici legati alle temperature, che salgono con l'aumentare del caldo ( il liveblog sull'emergenza afa ), per i rider di Glovo. Lo segnala la Nidil Cgil, dicendo che ai lavoratori è arrivata una comunicazione in tal senso, che però contiene un "messaggio implicito" e cioè "rischia di trasformare un pericolo per la salute in un incentivo economico". I bonus sono del 2% tra i 32 e i 36 gradi, del 4% tra i 36 e i 40, dell'8% per temperature superiori ai 40 gradi. Il sindacato ha scritto a Glovo sottolineando che "nessun compenso può giustificare il lavoro in condizioni di rischio estremo". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Emergenza caldo, bonus ai rider in base alle temperature. La Cgil: "Incentivo pericoloso"

