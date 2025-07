Garlasco avanza l' ipotesi di una rogatoria internazionale | ecco perché

Nel caso di Garlasco, la procura sta valutando l’ipotesi di una rogatoria internazionale, segno dell’importanza di collaborazioni globali nella risoluzione del mistero. I social network giocano ora un ruolo cruciale, poiché gli investigatori stanno analizzando i post pubblicati nei giorni immediatamente successivi al 13 agosto 2007, per scoprire eventuali indizi nascosti e fare luce sulla verità.

I social assumono un ruolo nel caso di Garlasco e la procura ora indaga anche sui possibili post pubblicati a ridosso del 13 agosto 2007. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Garlasco, avanza l'ipotesi di una rogatoria internazionale: ecco perché

In questa notizia si parla di: garlasco - avanza - ipotesi - rogatoria

Garlasco, avanza l'ipotesi di una rogatoria internazionale: ecco perché.

Garlasco, Andrea Sempio e l'enigma dell’impronta 33: “L'ha lasciata senza scendere le scale dove c'era il corpo di Chiara Poggi” - Il Giorno - Garlasco, la nuova ipotesi sull’impronta 33 e il mistero di Chiara lungo 18 anni: “Sempio non scese le scale” Una perizia collega ad Andrea Sempio l’impronta trovata nel 2007 nella casa ... ilgiorno.it scrive

Delitto di Garlasco: 20 nuove prove sottoposte ad analisi/ Bruzzone: "L'ipotesi Sempio non è solida" - IlSussidiario.net - Nuove indagini sul delitto di Garlasco, Buzzone: “Le tante prove fanno pensare che l’ipotesi investigativa non sia solida” Tra i dettagli più importanti attualmente in via di analisi per il ... Lo riporta ilsussidiario.net