La Capitale è pronta per la Roma Sport Week Race

energia, passione e solidarietà attraverso una serie di eventi sportivi dedicati a tutti gli appassionati. La Roma Sport Week Race si presenta come un’occasione unica per riscoprire il valore dello sport come strumento di inclusione e crescita personale, coinvolgendo cittadini di tutte le età. Preparatevi a vivere giorni indimenticabili: la città è pronta a correre verso un futuro più attivo e unito.

Roma, 2 luglio 2025 -Si è tenuta questa mattina, presso il prestigioso Palazzo Valentini – Sala David Sassoli, la conferenza stampa di presentazione della “Roma Sport Week Race”, la Settimana dello Sport dilettantistico, un ambizioso progetto ideato da Armando Napolitano La Pegna. L’evento, patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per lo Sport e i giovani, promette di animare la Capitale con una settimana di iniziative dedicate allo sport, al turismo e alla cultura, con un focus sul benessere e la socialità per tutta la collettività, conferenza patrocinata anche dall’Assessorato Grandi Eventi, sport, turismo, moda e città metropolitana di Roma Capitale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Tennis, Internazionali Roma 2025 ?Sinner - De Jong (diretta Sky Sport, NOW e Rai 2) - Lunedì emozionante al Foro Italico, con gli assi del tennis italiano in campo. Jannik Sinner, numero 1 del mondo, sfida l'olandese Jesper De Jong, mentre Matteo Berrettini affronta il norvegese Casper Ruud, numero 6 del seeding.

L'asso della Yamaha domina entrambe le gare della classe Superbike del round di Roma Capitale e stacca Pirro nella graduatoria piloti. Russo passa al comando della Production Bike mentre Xavi Artigas riapre i giochi in Supersport. Tutti i risultati del weeke Vai su Facebook

