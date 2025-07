In crisi d’astinenza tenta di rubare farmaci al pronto soccorso e picchia tre persone

Una crisi d’astinenza può trasformarsi in un episodio drammatico e imprevedibile. È quanto è accaduto a Bergamo, dove M.C., un giovane senegalese di 28 anni, ha tentato di arraffare farmaci e aggredire il personale del pronto soccorso, trasformando un recupero in una scena di violenza. Un episodio che mette in luce le difficoltà e i rischi legati ai problemi di dipendenza, con conseguenze spesso imprevedibili e drammatiche.

Bergamo. Lo hanno portato al pronto soccorso per un malore dovuto a una crisi di astinenza e lui ha prima tentato di prendere dei farmaci da un armadietto, poi ha colpito un infermiere e due addetti alla vigilanza che cercavano di trattenerlo: a uno ha rotto una costola sferrandogli tre gomitate. Così M.C., senegalese di 28 anni, è stato arrestato dalla polizia per tentata rapina impropria e lesioni aggravate. Erano circa le 18.30 di martedì 1 luglio, quando l’uomo è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Chiedeva del Rivotril, un sedativo per alleviare i sintomi della crisi d’astinenza da cocaina, voleva una ricetta ripetibile. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - In crisi d’astinenza, tenta di rubare farmaci al pronto soccorso e picchia tre persone

