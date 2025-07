Il filosofo che ha ispirato José Mourinho potrebbe sorprenderci: non si tratta di un pensatore occidentale, ma di un’antica voce cinese. La sua massima, "Chi sa solo di calcio, non sa niente di calcio", riecheggia le profonde riflessioni del Daodejing, invitandoci a guardare oltre le apparenze e a cercare una vera comprensione. Ma è davvero così? Scopriamo insieme il legame tra filosofia e strategia sportiva.

Sono sicuro che conoscete l’aforisma: chi sa solo di calcio, non sa niente di calcio. È associato dai più a José Mourinho – di cui è diventato una specie di sigillo per il suo status di allenatore speciale – ma è improbabile che sia davvero così, o almeno io ne ho sempre dubitato. D’altra parte è una frase che emana vibrazioni da Daodejing, e da antica sapienza cinese, ed è difficile immaginarsela in bocca ad un allenatore, qualsiasi allenatore. Armato di questo scetticismo, è stato però un grande piacere scoprire che chi l’ha attribuita a José Mourinho non è andato troppo lontano. La vera origine di quell’aforisma, infatti, è uno dei suoi maestri, forse il più particolare. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com