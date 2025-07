tribunale trento consulta esamini adeguamento pensioni

Il giudice di Trento ha deciso di rinviare alla Corte Costituzionale la questione sulla legittimità del meccanismo di adeguamento delle pensioni, suscitando grande attenzione tra le organizzazioni sindacali come Cgil e Spi. La principale contestazione riguarda il nuovo sistema di rivalutazione, che ora applica un metodo "a blocchi" piuttosto che a scaglioni, con potenziali ripercussioni sui pensionati. Il giudizio in...

Il Tribunale di Trento ha rinviato alla Corte Costituzionale la valutazione sulla legittimità del meccanismo di perequazione automatica introdotto dalle leggi di bilancio 2023 e 2024. Lo fanno sapere la Cgil e lo Spi spiegando che è cambiato il meccanismo della rivalutazione rispetto all' inflazione che ora è "a blocchi" piuttosto che ha scaglioni applicando l'aliquota di rivalutazione ridotta all'intero importo della pensione. "Il giudizio in corso - si legge nell'ordinanza sul procedimento che riguarda un pensionato che ha chiesto la rivalutazione sulla base del meccanismo precedente - non può essere definito indipendentemente dalla soluzione della suddetta questione di legittimità costituzionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net