Lascia insulti online l'assessora contro il cyberbullismo | Ho scritto le stesse cose che non voglio sui social

Un episodio che mette in evidenza quanto le parole online possano ferire e sfuggire al controllo. L'assessora di Lecco, Alessandra Durante, si è trovata a dover affrontare le conseguenze delle sue azioni, presentando le dimissioni dopo aver risposto con insulti in un gruppo Facebook. Una riflessione importante sulla responsabilità digitale e sulla necessità di mantenere un dialogo rispettoso anche nel mondo virtuale. Continua a leggere per scoprire come questa vicenda possa insegnarci qualcosa di fondamentale.

Le scuse dell'assessora di Lecco Alessandra Durante, che ha presentato le dimissioni al sindaco Mauro Gattinoni: "Ho risposto in maniera prepotente e maleducata, scendendo nel personale e facendolo in anonimato all'interno di un gruppo Facebook. Non c'è nessuna giustificazione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: assessora - lascia - insulti - cyberbullismo

Lecco, 'smascherata' dopo insulti anonimi sui social: si dimette l'assessora paladina del cyberbullismo

Alessandra Durante, (forse a breve ex) assessora comunale di Lecco con deleghe a Famiglia, giovani e comunicazione, molto attiva peraltro nell'educazione digitale e nella lotta contro il cyberbullismo, è finita nella bufera dopo una serie di commenti scritti su

