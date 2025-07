Il Real ha messo a nudo i limiti della Juve Ora serve un grande mercato

Il Mondiale per club evidenzia che ai bianconeri servono almeno tre validi innesti per lottare ancora ai vertici.

Il Real ha messo a nudo i limiti della Juve. Ora serve un grande mercato - finché Gonzalo Garcia ha aperto una breccia nel muro e ha messo a nudo l’inferiorità tecnica dei bianconeri. Secondo gazzetta.it

