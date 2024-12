Lortica.it - Tamponamento sull’Autostrada A1: coinvolti due minori e un uomo

Alle ore 12:10 il 118 della ASL TSE è stato attivato per un incidente stradaleA1, al Km 329 direzione Nord, tra Valdarno e Incisa. Ilha coinvolto tre autovetture.Nel sinistro sono rimasti feriti due, trasportati all’ospedale del Valdarno in codice 2, e undi 45 anni, trasferito in codice 1.Sul luogo dell’incidente sono intervenuti le forze dell’ordine e le ambulanze della Misericordia della Valdambra e della Misericordia di San Giovanni Valdarno per prestare soccorso e garantire la sicurezza dell’area.L'articoloA1:duee unproviene da L'Ortica notizie pungenti.