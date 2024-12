Ilrestodelcarlino.it - Rinunciano ai regali per donare ai poveri una cena al ristorante

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ancona, 29 dicembre 2024 – Senzatetto aalper una sera. L’Ascensore ha aperto le porte aidella mensa di padre Guido e venerdì sera ha offerto un menù completo a base di pesce ad una sessantina di persone che hanno poco o nulla. L’idea è venuta in mente alstesso che per le feste natalizie ha deciso, con i suoi dipendenti, di rinunciare a farsiper Natale e a devolvere la cifra che avrebbero speso per preparare unaai più bisognosi. “Noi con idi solidarietà” è stato lo slogan dell’iniziativa che ha portato lo staff del, insieme ai proprietari Denise e Luigi Catalano, a mettere una cassettina per raccogliere il denaro. Il resto lo ha messo a proprie spese ilstesso. Attorno alle 19 gli ospiti sono stati accolti al, insieme a suor Settimia e padre Guido, con le tavole apparecchiate e un clima di festa.