Mercato Roma | il Boca insiste per Paredes Cristante verso il MIlan?

, 29 dicembre 2024 – Oggi è match-day, è il giorno in cui il campo decide chi è meglio tra, ma è anche un'occasione per i dirigenti di incontrarsi e intavolare possibili discussioni di. Nelle ultime battute della sessione estiva l'asse tra la sponda rossonera dio e quella giallorossa della Capitale è stato battutissimo, con due colpi importantissimi su entrambi i fronti. All'ombra del Duomo è infatti approdato Tammy Abraham, a caccia di redenzione come alternativa a Morata; dall'altra parte invece Saelemaekers, dopo l'ottima esperienza bolognese, si è spostato sulla riva del Tevere per vestire il giallorosso. Due trattative importanti che non stanno deludendo le aspettative, anzi in casasi sta già studiando la permanenza del belga e questo può aprire a nuovi affari su quest'asse.