Ilfattoquotidiano.it - Mar Rosso, turista ucciso da uno squalo a Marsa Alam. Il ministero: “Attacco fuori dalla zona di balneazione”

Unè statoe un altro è rimasto ferito nell’di unonel Mar(Egitto). La notizia è stata diffusa daldell’Ambiente con un comunicato senza fornire la nazionalità delle persone coinvolte. Nel Marci sono squali, ma gli incontri con loro sono relativamente rari come gli attacchi.Ilha spiegato che l’è avvenuto “in acque profonde, al didelladesignata per lavicino ai moli nel nord di“, aggiungendo che ladai moli era vietata e che i moli sarebbero stati chiusi per due giorni a partire da lunedì.è una città con un grande afflusso di turisti tutto l’anno ed è nota per le sue barriere coralline, la vita marina e le spiagge. Molti gli arrivi dall’Europa e anche dall’Italia.