Lettering, nuovo racconto della città

C’è la scritta ’Pompieri’ con la freccia sotto impressa su un mattone di Palazzo Re Enzo, quellalatteria a caratteri vintage di Casalecchio in via Mazzini, le insegne del Diana, di Cesari e del Donatello, quellaLibreria per ragazzi Giannino Stoppani e naturalmente la B coloratissima dei fratelli Vancini per la Galleria Spazia del ghetto ebraico, che è diventata il suo simbolo.da Bologna, al secolo Rino Carobello, grafico bolognese divenuto fotografo-instagrammer e cacciatore di insegne storiche bolognesi, ha deciso di rivoluzionare l’immagine evocativanostra Bologna e in un certo senso creare unmerchandising per la Dotta (ha già stabilito un contatto con Bologna Welcome per capire se può nascere una collaborazione), partendo dalla sua memoria commerciale, che è poi parte indelebilesua identità ancora eroica.