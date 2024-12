Lanazione.it - Ladro di auto finisce in manette. Arrestato mentre tenta un furto

Intensa l’attività dei carabinieri durante le feste natalizie. oltre all’uomo ammanettato alla movica per resistenza a pubblico ufficiale, gli uomini dell’Arma coordinati dal tenente colonnello Roberto Ghiorzi hanno portato in carcere anche undi. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carrara, nell’ambito di attività finalizzata alla prevenzione dei reati predatori, ad Avenza, durante le festività natalizie, hannoun 52enne carrarino, già conosciuto alle forze dell’ordine per le sue pregresse vicende giudiziarie, pertodivettura. Allo stesso, sono stati attribuiti altri due furti suveicoli parcheggiati nella stessa località. Gli accertamenti effettuati dai militari hanno consentito di attribuire all’uomo almeno altri tre furti d’, sempre effettuati con le stesse modalità.