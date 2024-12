Sport.quotidiano.net - Juniores regionali: gli avenzini finiscono in 9. La Pontremolese dilaga in casa della San Marco

Leggi su Sport.quotidiano.net

SanAvenza 25 SAN: Fedele, Luciani, Borghini, Gambogi, Toracca, Scopis (77’ Cantinotti), Grassi (57’ Bernava), Petriccioli, Antonelli, Tonelli, Chelucci. All. Leone.: Beghini, Domenichini, Necchi Ghiri, Ferri, Gargiulo (74’ Romito), Arrighi, Santoni, Pezzoni, Di Santo (67’ Mastrini), Lazzeroni (65’ Lucchini), Pifferi (69’ Ghiselli). All. Guastini. Arbitro: Lazzerini di Carrara. Marcatori: 12’ Toracca (S), 22’ rig. e 46’ Arrighi (P), 62’ Lazzeroni (P), 79’ e 86’ Ghiselli (P), 91’rig. Cantinotti (S). Note: espulsi: 56’ Gambogi (S) per fallo ultimo uomo, 59’ Toracca (S) per proteste. – Laformato trasferta si congeda dal 2024 nel miglior modo possibile con un netto 5-2 messo in cantiere indei cuginiSanAvenza, settima forza del campionato regionaleche ha concluso il girone di andata.