Il nuovo anno sarà quello dell’ex Fanesi

Fine 2024, tempo di bilanci. Sindaco Stefania Signorini, cheè stato? "Undi risultati importanti. Quelli più evidenti riguardano le opere pubbliche e le scuole. Abbiamo concluso per l’inizio dell’scolastico i lavori alla Da Vinci e sono partiti quelli al polo del Centro, avviando un cantiere fondamentale. Sono cominciati gli interventi di ristrutturazione alla Peter Pan, che diverrà un asilo nido, in risposta all’esigenza di posti per le famiglie della città. Ma non è tutto". Ovvero? "Citerei altri traguardi raggiunti. L’ex Lorenzini, il Civic Center di Villanova,completato in pochi mesi: arriverà un edificio con funzioni sociali e polivalenti, con spazi, tra gli altri, dedicati a giovani e persone con disabilità. Abbiamo compiuto passi in avanti per l’ex Antonelli, il cui progetto di recupero prevede scopi sportivi e ricreativi.