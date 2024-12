Calcionews24.com - Convocati Como, le scelte di Cesc Fabregas in vista del Lecce, tre recuperi per i lariani

Leggi su Calcionews24.com

indella partita di domani contro ilrecupera tre pedine: ecco l’elenco Resa nota la lista deidelindello scontro salvezza di domani contro il. Per l’occasionerecupera Gabrielloni, in dubbio per alcuni problemi fisici, e anche Moreno e Sala, unico indisponbile Maxi .