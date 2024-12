Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Bormio 2024 in DIRETTA: Casse 3° nonostante un grave errore, Paris irriconoscibile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADEL GIGANTE FEMMINILE DI SEMMERING ALLE 10.00 E ALLE 13.0012.14 Non è partito il veterano francese Adrien Theaux.12.12 Schieder non è ancora sicuro dopo ilinfortunio. Chiude 14° a 2.66 dopo unasulla difensiva.12.11 L’azzurro è avanti 0.10 al primo intermedio, ma dietro di 0.23 al secondo.12.11 E’ stata davvero malinconica invece ladi. Se pensiamo allo sciatore che si sbranava questa pista.Ora Florian Schieder.12.10 Oggi chi ha sciato meglio di tutti è stato Mattia, di gran lunga. Ha commesso ungravissimo tra secondo e terzo intermedio, perdendo completamente la linea. Lì ci ha lasciato anche 8-9 decimi. Un peccato, speriamo conservi il podio.12.09 Von Allmen al comando con 0.