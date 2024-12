Lawson Red Bull mette le cose in chiaro | Dovrà accettare di non essere il migliore

Leggi su Sportface.it

A più di due mesi dall’inizio della stagione 2025 di Formula 1 (14 marzo), la Redsubito inle gerarchie della sua nuova coppia di piloti. Accanto all’intoccabile Max Verstappen, quattro volte campione del mondo, ci sarà Liam, che ha vinto il ballottaggio con Yuki Tsunoda per il sedile della scuderia austriaca. Non sarà facile per la guida neozelandese ambientarsi e gestire la grande pressione a cui è storicamente, soprattutto negli ultimi anni, sottoposto il secondo pilota della Red. Da Danil Kvyat ad Alexander Albon fino al più recente Sergio Perez. In tanti hanno deluso al fianco di Verstappen, sia per ovvia bravura dell’olandese ma anche a causa delle tante aspettative che si vanno a creare su piloti che si vanno a sedere su uno dei sedili più prestigiosi della griglia.