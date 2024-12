Il Tennis Maschile della storia | la vittoria della Coppa Davis a Malaga

Leggi su Ilfaroonline.it

Uno straordinario bis storico per l'Italia del. A seguito del successo avuto nel 2023 (leggi qui), il primo nella, è arrivato il doppio trofeoNazionale Tricolore guidata da capitan Filippo Volandri. Un'Italia eccezionale di grande talento, con il numero 1 al mondo in ATP Jannik Sinner, che ha avuto nella sue fila un motivato e determinato Matteo Berrettini dopo il lungo difficile periodo passato a causa degli infortuni. Insieme a Lorenzo Musetti, Simone Bolelli e Andrea Vavassori gli Azzurri hanno ottenuto un bis che resterà nelladello sport e del.La prossima fase finale del torneo si svolgerà in Italia.