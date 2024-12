Ilfattoquotidiano.it - Gomez: “Pace in Ucraina? Putin sta raggiungendo i suoi obiettivi. Difficile che l’Ue abbia un ruolo nella trattativa”

“Lainsi avvicina? Nessuno sa cosa accadrà, ma ci sono le condizioni perché sia una possibilità più concreta. Da una parte Vladimirstagliche si era posto, dall’altra alla Casa Bianca arriverà Donald Trump, che in campagna elettorale ha promesso di voler chiudere il conflitto. In più Volodymir Zelensky ha ammesso che non riuscirà a riprendere i territori persi”. Sono le parole del direttore de ilFattoQuotidiano.it e condirettore de il Fatto Quotidiano, Peter, che nel corso di una diretta ha commentato quanto sta accadendo in, specialmente dopo l’incontro tra il presidente russo e il presidente slovacco, Robert Fico.L'articolo: “instacheun” proviene da Il Fatto Quotidiano.