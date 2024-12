Anteprima24.it - FOTO/ Stefano Tacconi: “Una lezione che mi ha migliorato la vita”

Tempo di lettura: 2 minuti“Boniperti mi diceva di contare fino a dieci, io al massimo arrivavo a due, ora però conto anche oltre il dieci. Devo stare molto più attento a quello che posso fare con il mio fisico, è stata unaimportante che mi ha permesso di cambiare anche il mio carattere. Ho sempre vissuto alla via col vento, ora sono più concentrato sulla famiglia ai figli riavvicinandomi a loro”. Cosìpresente ad Avellino per la presentazione del suo libro “L’arte di parare. Trovare il coraggio per fronteggiare i tiri della“. Evento organizzato dell’associazione Agape Sport presso l’Hotel de la Ville, incontro moderato dal giornalista Andrea Covotta. Da qui gli aneddoti sul calcio non solo biancoverde. Presenti, tra gli altri, Salvatore Di Somma; Cosimo Sibilia, Gigi Marzullo e anche una rappresentanza dell’US Avellino che ha donato auna maglia.