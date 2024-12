Quotidiano.net - Agricoltura, nel 2025 previsti nuovi incentivi: come ottenerli e le cifre

Varata nel 1962 per aiutare gli agricoltori e migliorare la produttività agricola, la Pac, politica agricola comune, ancora oggi ha un ruolo fondamentale per permettere alle aziende agricole dell'Unione Europea di affrontare al meglio i cambiamenti climatici, gestire in maniera sostenibile le risorse naturali e tutelare gli agricoltori dell'Unione Europea affinché possano avere un tenore di vita ragionevole. Nel, vi sono varie possibilità per gli agricoltori,ad esempio i Titoli base e i vari eco-schemi. Glinel dettaglio Ad esempio, i Titoli base garantiscono un contributo medio di circa 164 euro per ettaro, mentre in caso di oliveti storici, riconosciuti cioè di importanza superiore per il valore paesaggistico e culturale, si può ottenere un incentivo fino a 220 euro per ettaro.