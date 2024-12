Ilnapolista.it - Raspadori è l’uomo mercato del Napoli, ipotesi scambio con Cristante o Pellegrini (Sky)

oggetto del desiderio del calcio. L’attaccante dele della Nazionale piace alla Juventus, alla Roma e, secondo quanto scrive Libero, anche all’Atalanta di Gasperini che già lo avrebbe voluto l’estate scorsa. Poi arrivò Retegui che però ora si è infortunato. Secondo Sky Sport 24, l’attaccante delpotrebbe finire in unocon la Roma.“interessa alla Juventus, ma potrebbe essere anche una soluzione spendibile con la Roma, magari conanche se non alla pari visto l’ingaggio del calciatore giallorosso, da 6 milioni netti. La trattativa potrebbe prendere corpo nelle prossime settimane.può essere una soluzione perché manca un po’ di qualità negli interni, il giocatore ha caratteristiche per giocare nella trequarti e potrebbe sostituire la partenza di”.