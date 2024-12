Panorama.it - Queen Mary's Dolls' House: la casa delle bambole più famosa del mondo compie 100 anni

Ci sono oggetti capaci di risvegliare lo spirito fanciullesco (nella sua valenza più pura) anche in chi bambino non lo è più, capaci di proiettarci in un tempo passato, quando immaginazione e fantasia erano il motore dei nostri pensieri. Una di queste meraviglie è, per indubbio merito, la. Nata inizialmente (siamo all’inizio del Seicento) come strumento per ostentare la propria ricchezza prima, e per istruire le giovani donne sulla gestione domestica poi, è dopo la svolta ludica che acquisisce pieno fascino. Se poi, laè alta quasi due metri e costruita in un castello, dal fascino si passa direttamente alla fiaba.Quest’anno, lapiù grande eal100. Si trova all’interno dell’immenso castello di Windsor: è la’sDoll’s, ladella Regina, nonna di Elisabetta II.