Putin | Vogliamo chiudere la guerra con Kiev

Le parole del numero uno russoVladimir, numero uno della Russia torna a parlare. “la, non congelarla”, ha detto il Presidente russo riguardo allacon l’Ucraina e a pochi giorni dall’inizio del 2025.Prossimo anno sarà cruciale anche per l’insediamento ufficiale alla Casa Bianca di Donald Trump. Lacon l’Ucraina va avanti da febbraio 2022 quandoportò aventi una “operazione speciale”.Putrìin ha proposto anche un luogo dove dar vita ai negoziati ovvero la Slovacchia di Robert Ficco che ha incontrato nei giorni scorsi il numero uno della Russia.Come riporta Ansa,afferman che tra i propositi per il 2025 c’è quello di portare “a termine tutti gli obiettivi dell’operazione militare speciale” e quindi raggiungere “il successo sulla linea del fronte”.