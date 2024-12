Quotidiano.net - Precipita con un ultraleggero e si schianta vicino all’autostrada. Terrore tra i vacanzieri in coda

Un appassionato di volo è rimasto gravemente ferito, nella tarda mattinata di ieri, nello schianto di una motore con il quale era partito da pochi minuti da Piovene Rocchette (Vicenza), comune dove è avvenuto il fatto. Per cause, che saranno accertate, il pilota subito dopo il decollo ha capito che c’era qualcosa che non andava al motore e ha tentato un atterraggio di emergenza, avvenuto nel prato, a fianco di un fossato,al casello di uscita dell’autostrada A31 Valdastico, dove al momento c’era una lungadi auto e mezzi dirette verso l’Altopiano di Asiago. A dare l’allarme sono stati per l’appunto gli automobilisti che hanno visto il velivolorsi al suolo. IIl pilota è stato estratto dalle lamiere e portato all’ospedale in elisoccorso. Da ieri si trova ricoverato in rianimazione.