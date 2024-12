Terzotemponapoli.com - Mutti: ”Atalanta vera antagonista dell’Inter senza togliere niente al Napoli”

L’ex tecnico diBortoloha parlato dei temi del giorno a Tmw Radio, durante ‘Maracanà’. Queste le sue dichiarazioni:Juventus contro la Fiorentina, un confronto anche tra Palladino e Motta:“Il peso della partita è più sulla Juve, visto il momento. La Fiorentina viene da due ko ma non ha pressioni come le ha la Juve, da cui ci si aspettava qualcosa di più. Sono due squadre che sono due fotocopie dall’aspetto tattico. Vedremo chi potrà fare la differenza nei duelli individuali. Sul piano tecnico la Juve ha qualcosa di più ma è una sfida dall’esito incerto”.Come si spiega tutti questi pareggi della Juventus?“E’ una Juventus che ha grandi esterni, gli è mancata in questo 4-2-3-1 unaseconda punta, un appoggio a Vlahovic. Sicuramente Koopmeiners è un grande profilo, ma a Bergamo era abituato nella mediana con due punte esterne, con una struttura d’attacco più solida e numerosa.