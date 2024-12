Iran fermata giornalista Cecilia Sala

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.20 Laitaliana, i inper svolgere servizi giornalistici, è statail 19 dicembre scorso dalle autorità di polizia di Teheran. Lo comunica la Farnesina assicurando "massima attenzione" sul caso. L'ambasciatrice d'Italia in, Amadei, ha effettuato una visita consolare per verificare le condizioni e lo stato di detenzione della,aggiunge la Farnesina.Chora Media, la Podcast company italiana con cuicollaborava, riferisce: è "in una cella di isolamento" nel carcere di Evin.