Anteprima24.it - Chiede pizzo a ormeggiatore di Nisida, arrestato esponente della malavita

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoUn uomo, ritenuto al vertice di un clan camorristico operante a Bagnoli, è statodalla Polizia di Stato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Napoli su richiestaDda, per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Il destinatario del provvedimento restrittivo avrebbe intimato a undi imbarcazioni didi corrispondergli un “regalo”, una cospicua somma di denaro, per poter continuare a svolgere la sua attività presso i moli dell’isolotto flegreo. Le indaginiSquadra Mobile di Napoli hanno ricostruito una presunta dinamica estorsiva, protrattasi nel corso dei mesi, che avrebbe visto l’uomo minacciare più volte l’affinché corrispondesse la tangente in denaro.